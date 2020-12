Il Responsabile Dipartimento Cultura e Arte della Toscana di FI Ciro Costagliola: “Cultura: una mozione, da presentare in tutti i Consigli Comunali”

Il Responsabile Dipartimento Cultura e Arte della Toscana Ciro Costagliola (ex Vice Sindaco e Assessore alla Cultura del Comune di Viareggio) insieme a Chiara Tenerini: “Cultura: una mozione, da presentare in tutti i Consigli Comunali, per chiedere ai Sindaci di farsi portatori presso il Governo centrale e la Regione Toscana di azioni che vadano a promuovere l’arte contemporanea ed i giovani artisti”

Il Responsabile del Dipartimento Cultura e Arte della Toscana di Forza Italia, Ciro Costagliola in collaborazione con la Responsabile dei Dipartimenti Forza Italia Toscana Chiara Tenerini, hanno predisposto una mozione a sostegno della cultura che è stata presentata in molti Consigli Comunali della Toscana.

Anche il settore Cultura, al pari di altre attività, è tra i più colpiti dalle misure del distanziamento sociale dovute all’accentuarsi della pandemia.

Gli effetti della crisi non hanno solo ridotto, o annullato qualsiasi tipo di appuntamento culturale ma hanno anche influenzato negativamente la produzione di beni servizi culturali, causando la perdita di lavoro per molte persone.

Al di là degli impatti immediati sull’occupazione e sui ricavi, la crisi attuale e le misure di distanziamento sociale avranno probabilmente effetti negativi anche nel lungo periodo, abbiamo quindi il dovere di valutarli nell’ immediato con attenzione.

Dobbiamo avere il coraggio di fare rapidamente delle scelte, visto che la cancellazione di tutti gli eventi anche futuri ha messo in crisi definitamente un settore come quello della Cultura che già prima non poteva contare su molte risorse.

Possibile un’ulteriore shock che interesserà il questo settore: dopo “l’ondata” di fondi per l’emergenza e la ripresa; le principali fonti pubbliche e private di finanziamento per l’arte e la cultura potrebbero ridursi, sopratutto a livello locale.

Ecco il perché di un documento, una mozione, da presentare in tutti i Consigli Comunali, per chiedere ai Sindaci di farsi portatori presso il Governo centrale e la Regione Toscana di azioni che vadano a promuovere l’arte contemporanea ed i giovani artisti.

Nello specifico si chiede di sostenere una valutazione dell’ attivazione delle seguenti richieste:

– agevolazioni fiscali per chi acquista opere d’arte;

– credito d’imposta dell’Art Bonus fino al 100%;

– agevolazioni fiscali per chi finanzia gli organizzatori di mostre;

– agevolazioni per i datori di lavoro che investono in arte e cultura;

– agevolazioni per le imprese di restauro;

– un fondo per i giovani artisti.