Il coordinamento provinciale di Forza Italia Perugia prosegue gli incontri territoriali, “ Libertà in movimento “.

Sabato a Massa Martana si è riunito e costituito il gruppo di iscritti individuando come responsabile per le elezioni Marco Bececco.

A Massa Martana è quindi presente e attivo il comitato locale.

Erano presenti, oltre al coordinatore Fiammetta Modena, Francesca Peppucci, europarlamentare, Antonino Ruggiano, Sindaco di Todi, Moreno Primieri, Assessore di Todi e membro del comitato provinciale, Elena Baglioni, Assessore di Todi e responsabile regionale di Azzurro Donna, Filippo Ugolini, Vicecoordinatore provinciale, Mauro Liberti e Tatiana Cirimbilli, componenti del comitato provinciale.

Anche a Collazzone e’ stato indicato il responsabile per le elezioni, nella figura di Antonio Tracchegiani, medico e amministratore.

Gli incontri sul territorio, testimoniano il grande impegno di Forza Italia per organizzarsi in modo capillare, vicino ai cittadini e ai propri elettori.