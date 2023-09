I Seniores di Forza Italia si ritrovano il 23 settembre in assemblea per sostenere il partito

I SENIORES di FORZA ITALIA, dopo la scomparsa del loro caro Presidente Silvio BERLUSCONI, stanno rinserrando le loro fila per poter contribuire maggiormente, allo sviluppo del loro partito. In tale quadro, sabato 23 settembre 2023 h.10:30 si riunisce la loro prima assemblea che chiama a raccolta, a Padova – via Lisbona, 20, i Responsabili regionali, provinciali, comunali e simpatizzanti delle quattro regioni dell’Italia nord-orientale – Northeast Italy (Veneto, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige). Sarà presente il responsabile nazionale Sen. Enrico Pianetta nonché i Coordinatori regionali delle quattro regioni di Forza Italia.

È noto che, da tempo, i SENIORES di FORZA ITALIA indirizzano le loro battaglie per le Politiche Terza Età nella difesa dei diritti degli Anziani, che hanno ormai raggiunto un terzo del Paese.