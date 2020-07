I Senerios di Forza Italia in Flash Mob per accendere l’attenzione del Governo verso la Terza Età

Il Movimento SENIORES di FORZAITALIA, con un FLASH MOB davanti al Parlamento denuncia lo stato di abbandono istituzionale verso la TERZA ETÀ, lasciata con SERVIZI SANITARI INADEGUATI e PRESTAZIONE ASSISTENZALI INSUFFICIENTI.

Non tutelata nella sicurezza, con INUTILI e INSOPPORTABILI PROCEDURE BUROCRATICHE, che non consentono a tanti di partecipare attivamente allo sviluppo delle nostre Comunità, ed inoltre, da tempo oggetto di AGGRESSIONE delle PENSIONI,

Per questi motivi chiediamo a garanzia di questa fascia di popolazione:

– il GARANTE per la Terza Età a livelloNazionale e Regionale,

– il Ministero per la Terza Età,

– l’Assessorato per la Terza Età nelle Regioni e nei Comuni Capoluogo,

– l’inserimento in Costituzione: “La Repubblica tutela la Persona Anziana e ne promuove le misure per la effettiva realizzazione”,

– la restituzione degli “scippi” per la mancata perequazione delle pensioni, sancita dalla Corte Costituzionale (Sentenza n.70/2015),

– l’approvazione del Disegno Legge a tutela delle persone anziane che subiscono truffe.

Senza privilegi o contrapposizioni ma per salvaguardare la dignità di chi con impegno contribuisce a rendere grande e prospera l’Italia.