Gruppo Forza Italia Regione Piemonte: con il Bonus per commercianti e artigiani cerchiamo concretamente di non lasciare nessuno indietro

“Grazie al ‘Bonus Piemonte’ cerchiamo di attuare quanto promesso solo a parole dal Governo Conte: cioè di non lasciare nessuno indietro. Ci sono intere categorie produttive, quelle più deboli e più esposte dalla crisi conseguente al lockdown che stavano attendendo un provvedimento che permettesse loro di respirare: il bonus appena varato dal nostro presidente Alberto Cirio va proprio in questa direzione sposando la linea nazionale di Forza Italia. Parliamo di un sostegno poderoso alle attività più piccole, come ristoranti e agriturismi, ristoratori d’asporto, gelaterie e pasticcerie, catering, bar, istituti di bellezza ed estetica, saloni di barbieri e parrucchieri, centri benessere, sale da ballo e servizi taxi o noleggio conducenti. Sono tutte imprese individuali o microimprese capaci di dare un lavoro a volte anche a numerosi cittadini piemontesi: era necessario stare a loro fianco anche perché alla crisi da lockdown seguirà quella della Fase 2 dove le misure di distanziamento sociale porteranno una possibile riduzione dei fatturati. E’ necessario uno sforzo straordinario per stare vicino a tutti, Cirio, Forza Italia e il centrodestra lo stanno facendo nei fatti in Regione Piemonte. Con questo Bonus diamo una risposta ad alcune categorie, siamo certi che nel ‘RipartiPiemonte’ troveranno spazio altre misure per riuscire a dare una risposta anche alle altre che aspettano un aiuto dopo la chiusura forzata“. Ad affermarlo in una nota il capogruppo di Forza Italia Paolo Ruzzola e i consiglieri regionali Alessandra Biletta, Franco Graglia e Carlo Riva Vercellotti.

