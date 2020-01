Giustizia e prescrizione, Forza Italia si mobilita in tutta la Toscana; Mugnai e Marchetti: «No a una riforma contro gli innocenti»

«Forza Italia 25 anni fa è nata avendo tra i propri valori fondanti quello del garantismo che ha sempre visto il Presidente Silvio Berlusconi in prima linea. Oggi ci battiamo a tutti i livelli affinché il nostro rimanga uno Stato di diritto, contro la riforma Bonafede sulla prescrizione»: parola di Forza Italia, che con il Coordinatore regionale toscano on. Stefano Mugnai e il Capogruppo in Regione Maurizio Marchetti presenta il calendario della mobilitazione che coinvolgerà tutta la Toscana.

«Contro questa riforma a 5Stelle, a Roma abbiamo presentato una proposta di legge abrogativa d’iniziativa di Forza Italia, a prima firma del deputato Enrico Costa e sostenuta dalle capogruppo alla Camera Maria Stella Gelmini e al Senato Anna Maria Bernini. In Toscana, a nostra volta – illustrano Mugnai e Marchetti – ogni provincia sarà teatro di almeno un’iniziativa fra tavole rotonde, gazebo e conferenze stampa per sensibilizzare l’opinione pubblica su una battaglia di civiltà che interessa tutti quanti».

Ecco dunque, per ogni coordinamento provinciale, gli appuntamenti nell’agenda azzurra toscana: