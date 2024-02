Gasparri: “Serve un commissario alla difesa europea”

“L’Italia e l’Europa saranno sempre amici alleati dell’America, quale che sia il presidente dell’America. Faccio parte con Forza Italia del Ppe e teoricamente dovremmo guardare più ai repubblicani che non ai democratici, tuttavia il rapporto Atlantico resta sempre fondamentale, è uno degli assi della democrazia del pianeta. Trump, lo ha dimostrato quando è già stato presidente, sembra prediligere una politica isolazionista – First America, prima l’America – e questo non è un bene se non c’è un’alleanza vasta e solida. Forza Italia ed il Ppe ritengono fondamentale la difesa europea e oggi ci sono sui giornali delle dichiarazioni di Ursula Von der leyen del Ppe e presidente della Commissione europea che vanno nella direzione di istituire un Commissario alla difesa. Noi abbiamo commissari alla concorrenza, all’agricoltura, all’industria, ma nella geografia europea c’è anche un commissario per la politica estera. Serve un commissario anche per la difesa, serve una difesa comune che riduce le spese, migliora la qualità della presenza, anche perché come dicevano nel Rinascimento: ‘chi non porta le proprie armi è destinato a a portare quelle altrui’. La sinistra ha sempre osteggiato questo discorso dicendo che la difesa comune non serve e poi pensa di salvare gli ucraini o altri aggrediti una volta col popolo dei fax, una volta con le mail o i WhatsApp. Serve una politica di difesa, Forza Italia ci crede, l’Europa deve farla e sarà per noi una delle priorità, al centro anche dal nostro Congresso Nazionale che celebreremo la prossima settimana”. Lo ha dichiarato il presente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, ospite a Sky Agenda.