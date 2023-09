Ecco il testo corretto:

Forza Italia Pistoia ha promosso un gazebo in centro città per far conoscere e promuovere una proposta di legge a tutela delle persone guarite da tumori, prevedendo che esse non siano tenute a fornire informazioni sulla pregressa malattia trascorsi dieci anni dalle cure senza ricadute.

Periodo che si riduce a cinque per chi ha avuto un tumore in età giovanile o pediatrica. Purtroppo, le diagnosi di cancro sono in costante aumento: nel 2022 sono state 390.700. Tuttavia, anche il numero dei pazienti che sopravvivono è cresciuto, grazie all’ottimo livello della professione sanitaria, alla disponibilità delle più aggiornate tecnologie e farmaci efficaci. È quindi necessario un impegno della politica per favorire il reinserimento sociale e lavorativo dei malati oncologici, tema che ha inoltre un forte impatto di genere. I tumori, infatti, possono presentarsi in maniera diversa per i due sessi e le donne sopravvivono in un numero maggiore.

“Per la proposta di legge sull’oblio oncologico siamo in dirittura d’arrivo”, ha dichiarato l’onorevole Patrizia Morrocco, prima firmataria. “Quindi auspichiamo che entro la fine di quest’anno il Parlamento possa scrivere una bellissima pagina, dando vita a una legge di buonsenso che dice ‘no’ alle discriminazioni: ‘io non sono il mio tumore’”.

E’ stata poi l’onorevole Chiara Tenerini di Forza Italia a presentare una ulteriore proposta di legge tesa a “dare protezione e restituire dignità ai malati oncologici. Tornare quindi alla vita di tutti i giorni, per sentirsi di nuovo produttivi e socialmente utili”.

La proposta dell’onorevole Tenerini si concentra su quattro aspetti fondamentali:

Prevedere la presenza di un oncologo all’interno della commissione dell’ASL che accerta lo stato di invalidità.

Il diritto ai tre giorni di permesso retribuiti (ex legge 104) anche per chi ha superato la fase acuta della malattia.

Il mantenimento del posto di lavoro con l’innalzamento del periodo di comporto a 12 mesi per tutti gli ammalati di cancro.

L’estensione di accedere ai 30 giorni di permesso straordinari, attualmente previsi solo a discrezione dell’azienda.

Il tutto in considerazione che, come risulta da una recente indagine Censis, oltre il 70% dei cittadini colpiti da cancro ha difficoltà finanziarie e per il 30% di loro la malattia ha intralciato lo svolgimento della carriera lavorativa portando a discriminazioni, demansionamenti, fino a determinare la perdita del lavoro.