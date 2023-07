Forza Italia Coordinamento Provinciale di Pistoia prende atto di nuove iniziative politiche locali ma afferma con forza che chi si riconosce nei valori e nei principi di Silvio Berlusconi, fondatore nel 1994 del nostro movimento politico, sta soltanto in Forza Italia e l’ha fatto nei momenti di grande consenso come in quelli di minore successo elettorale. Forza Italia è l’unico soggetto politico che abbia titolo a valersi del nome di Silvio Berlusconi e promuoverne storia e principi.

Coordinatrice provinciale FI Pistoia

Dott.ssa Anna Bruna Geri