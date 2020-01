Fisco, Pichetto (FI): Commissione Bicamerale per riforma tassazione e tetto 30 per cento in Costituzione

“Un paese civile deve avere un sistema di tassazione equo, semplice e valido per tutti. Purtroppo a causa di questo governo l’Italia non lo ha più: detrazioni solo per alcuni e deduzioni in molti casi per spese voluttuarie; aliquote arcobaleno; esenzioni quasi ad personam o a settori senza alcuna logica. Sia l’Irpef, imposta sul reddito delle persone fisiche, e sia l’Irpeg, imposta sul reddito delle persone giuridiche in vigore dal 1974 che unificavano e ordinavano il nostro sistema fiscale, ora sono stravolte ed inadeguate. E’ ora di una riforma complessiva e che dia respiro al Paese per un sistema di tassazione adeguato ai tempi. Forza Italia è pronta con le proposte già presentate ma senza pregiudizi e disponibil a confrontarsi. Anzi sarebbe opportuno che fosse istituita una Commissione bicamerale per affrontare in modo completo la questione e anche porre il vincolo costituzionale del limite del 30 per cento quale tetto alla tassazione”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia Gilberto Pichetto Fratin, responsabile nazionale del Dipartimento Finanze e Bilancio.