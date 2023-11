Firenze, Stella (FI): “Con Governo più presenza forze dell’ordine in città. Grazie a Tajani per suo impegno costante”

“Questa mattina insieme al vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani abbiamo incontrato i Presidenti delle Associazioni di categoria della Toscana. Presenti all’incontro il Presidente di Confcommercio Aldo Cursano, il Presidente di Confesercenti Nico Gronchi, il Presidente di Cna Luca Tonini e per l’Associazione Industriali il Vice Presidente Stefano Gabrielli. Durante l’incontro, i presidenti hanno portato all’attenzione del Ministro le esigenze della nostra regione e della città di Firenze, in particolare legate ad una richiesta di maggior sicurezza e un ammodernamento delle infrastrutture. L’impegno preso dal vicepremier, che stamani ha sentito anche il Ministro dell’Interno Piantedosi, è stato molto chiaro: ci sarà un impegno concreto del Governo su Firenze e sulla Toscana. Arriveranno fin da subito 24 militari per pattugliare la stazione di Santa Maria Novella. Serviranno a presidiare le zone più critiche e costituiranno, ci auguriamo, un deterrente rispetto anche alla sicurezza urbana. Oltre a questi, arriveranno entro dicembre 30 agenti della Polizia di Stato, che si sommano alle nuove assunzioni previste che porteranno a Firenze altri agenti delle Forze dell’ordine”. Lo dichiara il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella.

“Ringraziamo per l’impegno che ogni giorno le forze dell’ordine mettono nella loro azione di contrasto e prevenzione – aggiunge Stella -. Abbiamo discusso anche della situazione di assoluta carenza infrastrutturale nella nostra regione e della necessità di sviluppare il sistema aeroportuale toscano, con la nuova pista di Firenze e il treno veloce Firenze-Pisa, oltre alla necessità di evitare il pedaggio sulla Fi-Pi-Li e dell’ammodernamento della Firenze-Siena, con tutte le altre infrastrutture necessarie che abbiamo evidenziato nel convegno organizzato nel mese di ottobre. Ringraziamo il vicepresidente del Consiglio, Antonio Tajani, per il suo impegno costante per Firenze e per la Toscana”.