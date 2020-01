Firenze, Stella (FI): “Ancora spaccata in pasticceria, sicurezza inesistente. Ripristinare vigile di quartiere”

FIRENZE – “Ennesima spaccata in un locale del centro di Firenze. Questa volta a finire nel mirino dei malviventi è finita la storica Pasticceria Sieni di via dell’Ariento, con il classico metodo della spaccata. Mi sembra evidente che sul fronte sicurezza, a Firenze, siamo sempre al punto di partenza, e non sono stati fatti passi avanti”. Lo afferma il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella (Forza Italia). “Come ci ha detto la titolare del locale, la signora Andreina Mancini a cui va tutta la mia solidarietà – aggiunge Stella – a San Lorenzo episodi così sono frequenti. Come del resto in tutto il centro, pensiamo alle due spaccate nel giro di pochi giorni al Gran Caffè San Marco. Nardella passi dalle parole ai fatti e invece di fare spot e annunci, ripristini la figura del vigile di quartiere”.