FIRENZE: Regionali Toscana, Marchetti (FI): «Rossi fa la politica delle querele. Dopo vent’anni tra assessorato e governatorato che triste fine…»

«Insieme al suo Pd e alle sinistre di governo regionale con la gara sul trasporto pubblico locale ha fatto un pastrocchio decennale, e ora che anche le autorità giudiziarie vogliono capire come sia stato possibile lui controquerela e diffida a più non posso. Un operatore sanitario racconta che nelle corsie ospedaliere in cui era impegnato nell’emergenza coronavirus c’erano carenze? La Asl lo licenzia, attivando un comprensibile contenzioso nonché guadagnandosi il biasimo generale persin su un quotidiano non certo distante dal Pd come Il Manifesto. Il leader della Lega Matteo Salvini e la candidata del centrodestra alle prossime elezioni regionali Susanna Ceccardi criticano il bilancio regionale? E il governatore mica replica nel merito! No no: minaccia azioni legali! Fenomenale! Caro Rossi, dopo vent’anni tra assessorato alla sanità e governatorato questa è davvero una triste fine. Altri tempi quando sul suo profilo Facebook invitava a non utilizzare la giustizia come una clava. Ah già: era solo una settimana fa, prima di ricevere l’avviso di garanzia per la gara sul trasporto pubblico locale…»

Così il Capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Maurizio Marchetti a seguito dello scambio di dichiarazioni sullo stato dei bilanci regionali tra il leader della Lega Matteo Salvini e la candidata del centrodestra alle prossime elezioni regionali Susanna Ceccardi da un lato, ed il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi.