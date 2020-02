FIRENZE: Pensioni, Forza Italia rinvia convegno in Consiglio regionale; Marchetti (FI): «Seguiamo le direttive ISS, evitiamo occasioni di contagio»

«Il convegno organizzato per sabato 29 febbraio in Consiglio regionale da Forza Italia dal titolo La questione pensionistica in ottica intergenerazionale ed in prospettiva sociosanitaria è rinviato a data da destinarsi. In ossequio alle disposizioni emanate dall’Istituto Superiore di Sanità che al punto 2 suggeriscono di mantenere “almeno un metro di distanza dalle altre persone” al fine di limitare le occasioni di diffusione del contagio da Covid-19, abbiamo ritenuto meglio annullare l’iniziativa di approfondimento per riprogrammarla non appena la situazione sanitaria sarà tornata alla normalità». Lo annuncia il Capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Maurizio Marchetti.