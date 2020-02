FIRENZE: Pensioni e generazioni, Forza Italia a convegno in Consiglio regionale; Marchetti e Sangaletti (FI): «Scenari e prospettive in ottica sociosanitaria»

Il lavoro che un tempo si diceva atipico diviene la consuetudine, e il sistema di welfare fatica a rincorrere le nuove frontiere imposte dagli scenari demografici in continua evoluzione: che fare? Innanzitutto rifletterci. Proprio per questo Forza Italia organizza per il prossimo sabato 29 febbraio un convegno dal titolo La questione pensionistica in ottica intergenerazionale ed in prospettiva sociosanitaria, durante il quale presentare anche la proposta di legge Disposizioni in materia di rivalutazione automatica delle pensioni.

L’appuntamento – presentato questa mattina in una conferenza stampa dal Presidente del Gruppo Forza Italia in Consiglio regionale Maurizio Marchetti e dal Responsabile regionale Seniores di Forza Italia Toscana Gianfranco Sangaletti – è per le 9.30 nell’Auditorium Spadolini di Palazzo del Pegaso (Firenze, via Cavour 4) e prevede una fitta serie di interventi, tutti moderati dallo stesso Sangaletti.

Ai saluti del Presidente Marchetti e dei coordinatori fiorentini di Forza Italia Jacopo Cellai (Grande Città) e Paolo Giovannini (provincia) seguirà l’introduzione del responsabile nazionale dei Seniores azzurri Enrico Pianetta. Prima degli interventi dei responsabili di associazioni e sindacati dei pensionati, le relazioni sono affidate a esperti di settore come il docente del diritto del lavoro dell’Università di Modena Giuseppe Pellacani e il geriatra Alberto D’Ettorre (responsabile Seniores Fi a Roma Città). La prospettiva intergenerazionale verrà invece affrontata dal responsabile regionale Giovani di Forza Italia Toscana Juri Gorlandi.

A chiudere i lavori, tirando le fila politiche del ragionamento dipanato attraverso i vari contributi, sarà l’onorevole Stefano Mugnai (Vicecapogruppo di Forza Italia alla Camera e Coordinatore regionale di Forza Italia in Toscana).

«L’iniziativa è naturalmente aperta a tutti gli interessati, singoli o organizzazioni o istituzioni – hanno ricordato Marchetti e Sangaletti – dal momento che la materia pensionistica oggi riguarda più o meno da vicino non più solo la cosiddetta terza età, ma deve vedere l’interessamento di tutte le età se vogliamo dare futuro al sistema di welfare nazionale e, prima ancora, alla nostra società. Solo per rimanere alla platea di pensionati, oggi in Italia sono oltre 5,2 milioni. Oltre 300mila in Toscana. E hanno già subito ingiustizie come mancata perequazione e programmata modifica della reversibilità. Bisogna informarsi e informare, bisogna ragionare e progettare futuro per la nostra regione e per il nostro paese. Il convegno di sabato è una tappa di questo percorso».