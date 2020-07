FIRENZE: Ospitalità in aree rurali, Marchetti (FI): «No a piazzola selvaggia»

«No a piazzola selvaggia nelle campagne toscane»: questo il concetto affermato dal Capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Maurizio Marchetti, intervenuto in aula durante il dibattito sulla nuova normativa per l’ospitalità turistica in area rurale.

«E’ una norma contro il buon senso – ha incalzato – contro il paesaggio, anche contro la buona ospitalità che invece è rigidamente regolamentata e persino contro tutto quello che ci avete detto sul paesaggio in questi anni».

«Qui bisogna che vi diate una regola prima o poi – ha allargato le braccia Marchetti – e però il punto è che ormai il tempo è scaduto e non siete stati capaci. Con questo atto si interviene sulla spinta di sollecitazioni di pochi a fine legislatura per contentare qualche territorio, ma per farlo si vanno a disseminare i terreni agricoli di piazzole».

«E’ una scelta come minimo inopportuna – ha concluso Marchetti – perché le piazzole necessariamente implicano anche strutture e servizi, in primis quelli igienici. Il paesaggio cambierà volto. Non possiamo che esprimere un voto contrario a questo provvedimento».