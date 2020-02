FIRENZE: Covid-19, Marchetti e Stella (FI): «Giunta in aula spieghi modalità di gestione dei 2500 cinesi in arrivo dal loro Paese»

«Né condotte omissive, né cortine di fumo silenzioso, né improvvisazioni come di consueto. Per una volta la giunta regionale agisca in piena chiarezza e trasparenza venendo in aula a spiegare nel dettaglio le modalità di gestione, a livello di prevenzione sanitaria, dei 2500 cinesi di ritorno dal loro paese dopo i festeggiamenti per il Capodanno cinese. Per ottenerlo, in vista della prossima seduta di Consiglio regionale stiamo preparando un question time e una richiesta di comunicazione urgente all’aula»: l’iniziativa massiccia arriva dal Gruppo Forza Italia in Consiglio regionale, con il Capogruppo Maurizio Marchetti e il Consigliere Marco Stella (Vicepresidente dell’Assemblea toscana) al lavoro per redigere tutta la documentazione e produrre gli atti necessari.

«Qui servono misure certe a prevenzione e contenimento di eventuali contagi. Un’ondata di 2500 persone sta rientrando dalla Cina nei nostri territori – ricordano Marchetti e Stella – e principalmente nella fascia fra Firenze e Prato dove si concentra una tra le maggiori comunità cinesi d’Italia. Oltre a essere molti quantitativamente, la gran parte proviene anche dalle province cinesi con i focolai più virulenti. La quarantena a nostro avviso si impone».

«E se fosse solo un punto di vista nostro da politici, e non da scienziati, tanto tanto. Invece dello stesso avviso sono eminenti virologi. Non ci si può affidare a quarantene volontarie. Servono provvedimenti di isolamento e controllo sanitario più stringenti. Come? Di che tipo? Spetta alla Regione dircelo. Senza imbavagliare nessuno – concludono dal gruppo azzurro – come hanno fatto dalla Asl Centro vietando al personale di rilasciare interviste e dichiarazioni sul coronavirus. Trasparenza, provvedimenti, informazione: questo serve e questo portiamo in aula».