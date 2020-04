FIRENZE: Aggressione cronista Passanese, on. Mugnai e Marchetti (FI): «Solidarietà al giornalista in prima linea per garantirci diritto a informazione»

Dichiarazione del Coordinatore regionale di Forza Italia Toscana on. Stefano Mugnai e del Capogruppo azzurro in Consiglio regionale Maurizio Marchetti

«Solidarietà incondizionata al giornalista Antonio Passanese del Corriere Fiorentino che a Firenze è stato vittima di un’aggressione nel mentre stava esercitando la sua professione, in prima linea per garantire a tutti noi il diritto all’informazione che mai come adesso è un baluardo prezioso, un’ancora che ci mantiene legati e uniti nella consapevolezza».

«Ad Antonio come persona va un abbraccio, oltre all’augurio di rimettersi presto in sesto. A Passanese come giornalista e a tutta la redazione del Corriere Fiorentino vanno i nostri sensi di vicinanza. Il nostro grazie va a lui e a tutti i giornalisti che in questo momento drammatico continuano a operare per offrire alla collettività un’informazione vera, oggettiva e d’interesse pubblico con la massima tempestività e trasparenza».