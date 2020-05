Fase 2: Porchietto (FI) FCA chiede garanzie italiane? Patuanelli riferisca in aula strategie per automotive

“Credo che il Ministro Patuanelli abbia il dovere di venire in aula per spiegare quali saranno le strategie che vorrà mettere in atto in uno dei comparti più importanti per l’Italia, vale a dire l’automotive”. Lo dichiara in una nota l’On. Claudia Porchietto responsabile nazionale del Dipartimento Attività Produttive di Forza Italia.

“Il fatto che FCA voglia usufruire degli strumenti messi in campo dall’Italia per sostenere le migliaia di attività che soffrono in questo contesto non ha nulla di eccezionale, se non fosse che il Governo non avendo strategie in merito, non saprà costruire un percorso che porti il gruppo a garantire non solo il mantenimento degli attuali occupati, ma un rilancio della politica aziendale nel nostro Paese. La Francia di Macron ha le idee chiare su come tutelare la filiera francese ,mentre noi in Italia a parte un paio di riunioni inconcludenti nell’autunno scorso, nulla abbiamo fatto. E’ adesso che vanno gettate le basi del futuro dell’automotive non quando la grande industria avrà lasciato il nostro Paese.

Per Porchietto infatti la preoccupazione della filiera italiana è “la mancanza di una regia nazionale che faccia da supporto nel creare i presupposti per essere competitivi. In questo comparto, prima di tutto, serve la fase 3, altrimenti assisteremo all’uso di uno strumento messo a disposizione per chi produce in Italia ma dei cui benefici ne godranno le filiere di altri Paesi.. Chi vuole intendere intenda”.