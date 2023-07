Emergenza incendi, Chiara Tenerini: Depositata una proposta di legge

“Ho depositato una proposta di legge volta all’inasprimento delle pene per chi si macchia del reato di incendio. La proposta prevede anche l’applicazione di pesanti sanzioni pecuniarie e risarcitorie. Gli incendi rappresentano ogni estate una vera e propria emergenza per il nostro Paese e la maggior parte ha una causa colposa o dolosa determinata dalla volontà, dall’incuria o dalla superficialità” Lo dichiara la deputata di Forza Italia Chiara Tenerini, che aggiunge: “Nel 2023 le aree coinvolte hanno già superato i 44000 ettari, di cui oltre 7400 ettari di ecosistemi forestali. Il 95% delle aree bruciate fino ad oggi sono in Sicilia e Calabria. Negli ultimi 14 anni sono andati in fumo 723.924 ettari, un’area grande quasi quanto l’intera regione Umbria. In questi casi la tolleranza deve essere zero. Occorre intervenire in modo risoluto in tutti quei casi in cui l’incendio abbia origine da una precisa volontà di natura dolosa o criminale o da un comportamento gravemente colpevole”.