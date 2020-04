Economia. Aimi (FI): “Emissione mini bond, strumento per creare liquidità”

L’emergenza coronavirus chiama tutti noi a una grande responsabilità, quella di individuare misure economiche efficaci per risollevare l’economia dell’Italia. Occorre pensare anche a strumenti semplici quali i mini bond. Oggi il taglio minimo è quello da mille euro: sarebbe opportuno prevedere la possibilità di emettere obbligazioni anche con taglio minore, che sarebbero anche immediatamente spendibili. Si potrebbero peraltro pagare in questo modo anche i crediti che le imprese vantano verso lo Stato. Allo stesso modo ciascuno potrebbe contribuire all’acquisto di titoli di stato. Esiste peraltro già una proposta in tal senso dell’On Simone Baldelli del giugno 2019 alla Camera. Occorrerebbe prendere in considerazione anche la scelta di liberalizzare i mini assegni circolari permettendo alle banche di emettere un 30% oltre le riserve, eliminare bollo e scadenza per rendere liberamente trasferibili gli assegni bancari. Tutte misure che, se coniugate insieme, permetterebbero nuova e maggiore liquidità di cui si avrà a breve incredibilmente bisogno.

Enrico Aimi, senatore e capogruppo in Commissione Affari Esteri per Forza Italia