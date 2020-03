Decreto Cura-Italia, Zangrillo (FI): senso di responsabilità non significa silenziare il dissenso. Se governo non vuole sentire l’opposizione, ascolti almeno il grido proveniente dalle piccole imprese

“La gestione della straordinaria emergenza della pandemia da coronavirus impone a tutta la classe dirigente italiana la capacità di dimostrare ai cittadini il valore della solidarietà, del saper stare insieme anteponendo il bene comune a qualsiasi altro interesse. La classe politica è chiamata a dare l’esempio, e il Presidente Berlusconi su questo ci ha ammoniti fin da subito. Ma stare insieme, mostrarsi autenticamente uniti nella tragedia non significa rinunciare al buon senso, non può dare spazio all’irrazionalità o, peggio, al pressappochismo da incompetenza. La lettura del decreto cura Italia mostra, nella parte economica, soprattutto con riferimento alla fiscalità per le piccole imprese, soluzioni inaccettabili non per questa o quella parte politica, ma per ogni cittadino che vuole vedere la luce oltre il tunnel che tutti stiamo attraversando. Il Governo ascolti la voce non tanto dell’opposizione, ma di tutti quegli imprenditori che oggi sono in ginocchio insieme ai loro dipendenti. Noi continueremo a sostenere le loro sacrosante ragioni, convinti che non ha alcun senso combattere per salvare le nostre persone dal coronavirus, per poi condannarle a morire di fame”. Ad affermarlo in una nota il deputato di Forza Italia Paolo Zangrillo, coordinatore regionale degli azzurri in Piemonte.