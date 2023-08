Deborah Bergamini: “Stabilizzare il taglio del cuneo fiscale è la priorità del governo”

“Stabilizzare il taglio del cuneo fiscale è la priorità del governo”, ha dichiarato la vicepresidente dei deputati di Forza Italia, Deborah Bergamini.

“Il governo sta facendo ciò che deve fare, portare avanti il programma per cui è stato votato. Ci stiamo concentrando per rivolgerci ai ceti medio bassi, quelli che hanno risentito di più della crisi economica e dell’inflazione galoppante, cercando di produrre buste paga un po’ più ricche”.

La deputata azzurra ha anche commentato la questione degli extraprofitti, misura che ha creato un certo scompiglio all’interno della coalizione di governo. “Siamo rimasti un po’ spiazzati”, ha ammesso Bergamini. “Noi abbiamo esperienza di coalizione con grandi condivisioni che rafforzano l’operato del governo, sono cose che si possono evitare e speriamo che non accadano più”.

“La Meloni si è assunta la responsabilità totale della scelta e ammiro questo aspetto”, ha aggiunto Bergamini. “Ma noi di Forza Italia non l’avremmo presa con questa forza. Lavoriamo per fare in modo che gli extraprofitti siano una tantum e che sia una tassa deducibile”.