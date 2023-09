Deborah Bergamini: “Il Ministro Tajani ha ragione, l’Italia ha bisogno dell’aiuto dell’Europa e della comunità internazionale per affrontare la crisi migratoria”

L’onorevole Deborah Bergamini, responsabile del dipartimento esteri di Forza Italia, ha espresso pieno sostegno alla posizione del vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in merito alla crisi migratoria.

“Il ministro Tajani ha ragione a dire che l’Italia non può affrontare questa crisi da sola – ha dichiarato Bergamini – I flussi migratori verso il nostro Paese sono in aumento e potrebbero peggiorare nei prossimi mesi. È necessario un impegno comune dell’Unione Europea e della comunità internazionale per affrontare questo problema, che non riguarda solo l’Italia, ma l’intera Europa”.

Bergamini ha poi sottolineato l’importanza di lavorare per la stabilizzazione dell’Africa, che è il principale motore della migrazione verso l’Europa. “La mancanza di stabilità e sviluppo in Africa è la causa principale di questo fenomeno – ha detto – Dobbiamo quindi lavorare per sostenere i Paesi africani nel loro percorso di crescita e sviluppo. In particolare, è necessario un impegno comune per affrontare la drammatica crisi politica del Sahel, che sta spingendo milioni di persone a lasciare le loro case”.

“Forza Italia – ha concluso Bergamini – è impegnata a trovare soluzioni concrete per affrontare la crisi migratoria. Siamo convinti che la fermezza e la solidarietà siano le due chiavi per trovare una soluzione a questo problema”.