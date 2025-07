DL Riordino, Biglia (FI): alleggeriamo il quadro normativo regionale

“Questo provvedimento rappresenta la volontà di correggere, aggiornare e, in alcuni casi, alleggerire il quadro normativo regionale. Tra i tanti temi affrontati, ci siamo soffermati sull’artigianato, introducendo modifiche utili a rendere il sistema dell’eccellenza artigiana piemontese più flessibile e valorizzato, riconoscendo la sua importanza per il tessuto produttivo locale. Sulle cooperative di comunità è stato compiuto un passo avanti significativo: la legge consente finalmente a questi soggetti di operare con efficacia nei territori marginali, rispondendo a sfide come lo spopolamento e il degrado urbano. Per quanto riguarda il turismo, si è intervenuti per semplificare le procedure di accesso ai contributi, rendendole più snelle e trasparenti. Questo porterà a una gestione più diretta ed efficiente da parte delle strutture regionali competenti, limitando l’intermediazione di enti come Finpiemonte solo ai casi strettamente necessari. Una delle modifiche più rilevanti riguarda la legge sulle comunità energetiche: si è deciso di eliminare l’obbligo del protocollo d’intesa per i Comuni, ormai superato dalle nuove normative europee. È un cambiamento che riduce concretamente la burocrazia e facilita l’avvio di nuovi progetti locali, rafforzando il ruolo delle amministrazioni nel promuovere la sostenibilità. Anche sulla polizia locale si è intervenuti in modo pragmatico, escludendo dal percorso formativo obbligatorio il personale delle Province e della Città metropolitana che svolge funzioni esclusivamente amministrative. Un modo per evitare appesantimenti inutili e mantenere il focus sull’efficienza. Sull’edilizia sociale, alcune modifiche hanno accolto esigenze reali, come l’equiparazione delle Forze armate alle Forze dell’ordine per l’accesso agli alloggi, risolvendo così casi di esclusione che andavano sanati. Anche su patrimonio, tributi e concessioni si è lavorato per un allineamento alle normative statali e per una maggiore razionalizzazione. La digitalizzazione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare sono obiettivi importanti, ma devono sempre mantenere la finalità pubblica, evitando approcci meramente economici. Insomma tanti piccoli accorgimenti utili e necessari“. Ad affermarlo la consigliera regionale di Forza Italia Debora Biglia.