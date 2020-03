Cura Italia, Porchietto (FI): stop a plastic tax

“In questi giorni difficili, sotto tutti i punti di vista, più di una volta ho sentito dire ‘speriamo di poter ripartire con un’Italia migliore’. Anche nel settore degli imballaggi in plastica, questa frase, rincorre le affermazioni del Presidente Conte che in una delle sue consuete conferenze al Paese, ha ricordato che se oggi é possibile acquistare cibo al supermercato é grazie al polistirolo su cui gli alimenti sono adagiati e alla pellicola trasparente con i quali sono confezionati. Non so se fosse nelle intenzioni di Conte elogiare pubblicamente all’uso della plastica, ma una cosa è certa: in questo momento difficile, anche nel reperimento di merce fresca e nel suo mantenimento, il Governo volutamente o no, ha comunicato l’importanza della plastica e indirettamente anche l’assurdità di una tassazione su di essa”. Così Claudia Porchietto, responsabile del Dipartimento Attivita’ Produttive di Forza Italia. “Perciò, per provare a ripartire da un’Italia migliore, ripetiamo nuovamente alla maggioranza che occorre rivedere, alla luce di una nuova consapevolezza e di una crisi economica devastante che si trova alle porte del Paese, e cancellare questo provvedimento sostituendolo con una seria politica di riciclo che permetta di completare la filiera del riuso”, conclude.