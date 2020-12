Covid, Stella (FI): “Bene 20 mln € da Regione Toscana a ristoranti e bar, ma trovare risorse aggiuntive”

Firenze – “Accogliamo positivamente l’annuncio del Governatore Giani e dell’assessore Marras dello stanziamento di 20 milioni di euro per bar e ristoranti colpiti dalla crisi economica per l’emergenza Covid. La situazione è grave, e questo stanziamento è una piccola boccata di ossigeno per tanti imprenditori allo stremo”. Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella, che aggiunge: “Non abbiamo mai amato la politica degli annunci, soprattutto quando si parla di attività produttive, perché la confusione è la peggior cosa per un’impresa commerciale. Ci auguriamo che questi stanziamenti non facciano la fine della zona gialla e che non restino sulla carta”.

“E’ evidente – aggiunge Stella – che le risorse messe in campo non possono bastare, e che ne servano di aggiuntive. In sede di discussione sul Bilancio, in programma la prossima settimana in Consiglio regionale, chiederemo che vengano recuperate risorse in più da stanziare per tutte quelle attività che stanno crollando sotto i colpi del lockdown. Bisogna seguire l’esempio virtuoso di altre Regioni, come Friuli e Piemonte, che hanno stanziato rispettivamente 4.000 e 7.500 € per ogni ristorante o bar; o come il Veneto, che ha attivato 256 milioni di euro, di cui 111 milioni di contributi, 90 mln € di fondi rotazione e 55 mln di garanzie, destinati a bar, ristoranti e negozi. Oppure la Lombardia, che ha stanziato 40 milioni di euro. Questi sono i modelli da seguire. Forza Italia chiede alla maggioranza di collaborare con le opposizioni per il bene comune della nostra regione”.