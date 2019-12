Cosap, Forza Italia: “Termine cerca visibilità, ma non sa di cosa parla”

“L’ennesimo attacco becero alla Provincia arriva proprio da chi, di quell’Ente, ne fa parte: una parte sicuramente poco attiva, viste le infinite assenze che il sindaco Giacomo Termine ha collezionato nell’assemblea dei sindaci e nel Consiglio provinciale”.

Con queste parole, il coordinamento provinciale di Forza Italia replica al segretario provinciale del Partito democratico sulla Cosap

“Assemblea dei sindaci e Consiglio provinciale nei quali, più volte, è stata dibattuta la questione della Cosap che, come imposta di Stato, la Provincia non può certo esimersi da applicare – continua Forza Italia -. Giacomo Termine fa quindi sfoggio di ignoranza con l’unico scopo di dare visibilità ad un ruolo che, evidentemente, non riesce a ricoprire proponendo contenuti di spessore. Il segretario provinciale del Pd ricorre alla menzogna e alla mera strumentalizzazione politica, parla a vanvera di cose che non sa e che nemmeno si è degnato di conoscere”.

“Se la politica che dobbiamo aspettarci da questo signore è di tale spessore, però, possiamo stare tranquilli che di voti ne prenderà pochi – termina il comunicato -. Gli auguriamo di partecipare più spesso a confronti che possano farlo crescere”.

Coordinamento provinciale di Forza Italia