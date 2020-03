Coronavirus, Zangrillo (FI): è il momento delle decisioni difficili. Che senso ha tenere aperti bar, ristoranti e attività commerciali?

“E’ giunto il momento delle scelte difficili. Domando al Governo e ai miei colleghi parlamentari che senso ha invitare gli italiani a stare a casa se poi teniamo aperti bar, ristoranti, attività commerciali. Questa scelta di ‘mini’ normalità crea confusione. E’ triste e doloroso, ma la realtà dei fatti ci impone di essere coraggiosi e, con grande senso di responsabilità, dobbiamo avere la forza di fermare tutto per il tempo necessario di stoppare una volta per tutte il contagio. Non si chiuderanno i negozi di genere alimentari e le farmacie, questo deve essere cristallino: non è avvenuto neppure in Cina, ma ciò che è superfluo in questo momento deve essere chiuso, in modo che sia chiaro che la situazione è grave e che è indispensabile limitare i movimenti allo stretto necessario per mandare avanti il Paese e la propria vita familiare. Siamo in guerra, con un nemico subdolo e l’unica arma di cui disponiamo è sfuggirgli fisicamente. È brutto dirlo, ma non c’è tempo per la condivisione, in emergenza le misure si impongono. Ecco perché è sacrosanta la richiesta di un commissario con poteri straordinari!”. Ad affermarlo in una nota il deputato di Forza Italia Paolo Zangrillo, coordinatore regionale degli azzurri in Piemonte.