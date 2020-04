Coronavirus/Toscana, Stella (FI): “Regioni ritiri ordinanza, test in strutture private rientra in libertà di scelta”

FIRENZE – “La Regione Toscana ritiri l’ordinanza con cui mette di fatto uno stop alla possibilità, per gli istituti di analisi privati, di effettuare test sierologici rapidi che potrebbero garantire un vero screening di massa. Oltre che un aggravio ulteriore per la macchina sanitaria pubblica, il provvedimento costituisce un evidente impedimento all’esercizio della libertà di scelta dei cittadini”. Lo chiede il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella (Forza Italia).

“Ci sono laboratori di analisi toscani, di alto livello – spiega Stella – che hanno strumentazioni in grado di fare test automatizzati, che garantiscono una maggiore precisione a livello diagnostico. Questi istituti sanitari privati hanno centinaia di richieste di poter fare questi test da parte di singoli cittadini, ma anche di aziende che prima di riprendere l’attività vogliono fare uno screening dei loro dipendenti. E’ veramente incomprensibile questa mentalità statalista che vuole escludere i privati, quando invece una sana collaborazione tra pubblico e privato aiuterebbe a rendere più celeri le operazioni di screening, rispettando la libertà di scelta dei cittadini”.