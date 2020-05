Coronavirus/Toscana, interrogazione Stella (FI): “Gravissimo che maggiorparte pratiche CIG trasmesse da Regione il 30 aprile”

FIRENZE – “Trovo gravissimo il fatto che la parte più consistente delle pratiche di Cassa integrazione sono state trasmesse dalla Regione Toscana dal 27 aprile e sono pervenuti all’Inps dal 30 aprile in poi. Ci sono 190mila toscani e relative famiglie che aspettano di avere i soldi che consentiranno loro di andare avanti. Vogliamo sapere dalla Regione il perché di questi ritardi”. Lo chiede il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella (Forza Italia), che ha presentato un’interrogazione sulla vicenda.

“Finora sono stati pagati in Toscana solo 5000 lavoratori per circa 2600 decreti – sottolinea Stella -. E questo perché, come hanno spiegato i vertici regionali dell’Inps, a loro sono arrivate le pratiche dalla Regione Toscana solo il 30 aprile. E’ indecente questo modo di fare, e Palazzo Sacrati Strozzi deve spiegare le ragioni di questo colpevole ritardo. Non si scherza con la vita delle persone, ci sono decine di migliaia di famiglie che contano su quel denaro per tirare avanti, la situazione economica e sociale si sta aggravando”.