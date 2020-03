Coronavirus, Stella (FI): “Comuni sospendano riscossione affitti case popolari fino a cessazione emergenza”

FIRENZE – “I Comuni della Toscana sospendano la riscossione dei canoni di affitto degli alloggi popolari fino al termine dell’emergenza Coronavirus. In questo momento di grande difficoltà, gli Enti Locali devono venire incontro ai bisogni dei cittadini, provati economicamente dalla chiusura di quasi tutte le attività commerciali, fabbriche e imprese. Per questo è necessario sospendere, per adesso, il pagamento degli affitti per chi risiede in alloggi del patrimonio residenziale pubblico, aiutando così le famiglie”. Lo chiede il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella (Forza Italia).

“La sospensione del pagamento del canone abitativo per l’edilizia sociale – sottolinea Stella – avrebbe la duplice valenza di salvaguardare, in questo periodo di difficoltà dovuto all’emergenza Coronavirus, la salute dei cittadini dal diffondersi del virus, evitando contatti presso gli uffici per il pagamento dei canoni, e di alleviare la pressione economica delle famiglie già fortemente provate dalla chiusura forzata di tante attività e ditte sul territorio. Sarebbe un gesto di buonsenso e un’occasione per dimostrare che la politica e le istituzioni sanno essere vicine alle necessità della popolazione”.