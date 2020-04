Coronavirus, Stella (FI): “Al via raccolta firme per aprire ZTL Firenze durante emergenza”

FIRENZE – “Abbiamo deciso di lanciare una raccolta di firme on line e sui social media per chiedere al sindaco di Firenze e all’assessore alla Mobilità Giorgetti, di aprire la ZTL in questo periodo emergenziale. Molte delle attività commerciali che ripartiranno il 4 maggio sono in centro, e non è giusto che vengano discriminate in questa fase così difficile. La necessità di aprire la ZTL è poi dettata anche da ragioni di sicurezza, la città è deserta e in più di un’occasione sono state denunciate aggressioni in pieno centro”. A lanciare l’iniziativa, il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana,(Forza Italia).“Alcune categorie di persone, soprattutto chi presta servizio all’ospedale di Santa Maria Nuova e nei presìdi Asl del centro, devono comunque venire a lavorare in centro – aggiunge poi Stella – e va consentito loro di raggiungere il posto di lavoro con mezzi privati, anche per motivi di sicurezza personale. Ci chiediamo poi che fine abbia fatto il sondaggio-questionario lanciato lo scorso 17 marzo dal sindaco Nardella per chiedere ai fiorentini come stiano vivendo questa situazione emergenziale. Un altro annuncio spot? Noi chiediamo di abolire la ZTL fino al ritorno alla normalità: per firmare basta andare sul sito http://chng.it/VzD54WqByx “.