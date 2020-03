Coronavirus: Ruffino (Fi),riconoscere crediti servizi scuola

Riconoscere alle famiglie dei crediti per i servizi scolastici non erogati a causa del Coronovaris: lo chiede la parlamentare azzurra Daniela Ruffino. “Di fronte alla mancata erogazione di servizi come scuolabus, mensa, asili nido a causa dell’interruzione della didattica – dice Ruffino – la via piu’ semplice per i Comuni e’ il riconoscimento dei crediti da portare a scomputo con il nuovo anno scolastico. Se la chiusura delle scuole dovesse protrarsi oltre le due settimane, vorra’ dire che il prossimo anno le famiglie non dovranno pagare la retta per un mese”. “A carico dello Stato – rimarca – devono andare tutti gli altri oneri che l’emergenza Coronavirus sta scaricando sulle famiglie, come la necessita’ di una baby sitter. In questo caso, se rimane valido il principio di evitare assembramenti di persone, l’intervento dello Stato diventa essenziale per consentire la continuita’ produttiva dei genitori”. “Sono temi – osserva – ai quali le amministrazioni sono molto sensibili e lo dico avendo vissuto l’esperienza di amministratore. Il governo fara’ bene a non sottovalutare questo problema di grande impatto sociale”.