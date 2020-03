Coronavirus, Ruffino (FI): più tamponi per sanitari e a random per le persone

Dichiarazione dell’on. Daniela Ruffino, parlamentare di Forza Italia: “Bene fanno i governatori Luca Zaia, in Veneto, e Alberto Cirio, in Piemonte, a forzare le direttive Oms e del ministero della Salute chiedendo tamponi per tutto il personale sanitario, ma anche per tutti coloro impegnati nei servizi pubblici (autisti, polizia, vigili, cassieri nei supermarket, addetti alle pulizie). Per quello che si vede nelle aree metropolitane, ma anche nei centri minori, molta gente continua a muoversi senza motivazioni valide sfidando i divieti ma soprattutto sfidando la minaccia del coronavirus, con ciò accrescendo la velocità di diffusione.

Mi rendo conto che la strategia coreana di tamponare tutta la popolazione è difficile da perseguire in un Paese che ha 60 milioni di abitanti. Può essere invece utile prevedere l’uso randomizzato del tampone nella popolazione. Per evitare il collasso delle terapie intensive, già verificato a Bergamo e in qualche altro centro minore, occorre rafforzare la strategia preventiva”.