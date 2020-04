Coronavirus, Ruffino (FI): per medici scudo legale ma anche sanitario

Dichiarazione dell’on. Daniela Ruffino, deputata di Forza Italia: “Sono assolutamente favorevole allo scudo legale per mettere al riparo da ogni responsabilità civile i medici impegnati nelle cure dei malati contagiati da Covid-19. È il minimo che si possa concedere a chi si trova a combattere in trincea una battaglia difficile e ancora lunga. Ma proprio perché si trovano in trincea è bene che abbiano anche gli strumenti per difendersi. Sono ancora troppe le immagini e le cronache che ci raccontano di reparti Covid in cui operano sanitari sprovvisti dei dispositivi necessari e i dispensabili per non evitare il contagio.

Con lo scudo legale, e prima ancora, governo e Protezione civile devono assolutamente accelerare nelle forniture dei Dpi al personale sanitario. Sapere che arriva a 80 il numero dei medici deceduti in servizio è un allarme che non può essere ignorato. Scudo legale e scudo sanitario. E, aggiungo, riconoscimenti economici per tutti i sanitari, medici, infermieri e operatori del 118 impegnati nell’emergenza. Sulla detassazione degli stipendi dei medici non ho riserve purché perché essa venga estesa a una platea molto più ampia. Non solo medici, ma infermieri, vigili urbani, forze dell’ordine e ancora molte altre categorie impegnate in servizi essenziali di contrasto”.