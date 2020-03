Coronavirus, Ruffino (FI): ora decisivo superare digital divide a casa e scuola

Dichiarazione dell’on. Daniela Ruffino, deputata di Forza Italia: “L’epidemia di coronavirus ci lascia, oltre ai lutti che hanno colpito migliaia di famiglie, una serie di moniti che sarà bene mettere a frutto una volta cessata l’emergenza. Ne segnalo uno in particolare: accelerare il processo di digitalizzazione dell’Italia perché queste giornate drammatiche hanno confermato il ritardo del Paese su questo versante, decisivo non solo per l’emergenza ma forse soprattutto per il dopo. Sui banchi di scuola ogni ragazzo deve avere, come è accaduto in Belgio da alcuni anni, un tablet per conoscere subito le potenzialità e l’uso della tecnologia.

C’è un digital divide che colpisce tutte le fasce di età ma non tutti i territori. Il governo deve trovare le risorse per implementare la digitalizzazione soprattutto nei piccoli Comuni, quelli montani in particolare, perché un computer o un tablet aiutano i sistemi economici più deboli o più lontani dalle grandi filiere produttive. L’assistenza medica da remoto aiuta la popolazione anziana in particolare, è anche a loro che dovrebbe rivolgersi l’attenzione per fronteggiare situazioni eccezionali come quella che stiamo vivendo. Del fiume di soldi che sapremo mettere in campo per la ripresa, quelli meglio spesi sono quelli che sapremo destinare con determinazione a vincere l’analfabetismo digitale dell’Italia”.