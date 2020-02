Coronavirus: Ruffino (FI), governo vari misure straordinarie per sostenere attivita’ economiche del Piemonte

“Sono tre le persone contagiate residenti in Piemonte, ma il bilancio per le attivita’ economiche si annuncia catastrofico al pari delle ‘zone rosse'”. A dirlo é Daniela Ruffino, deputata di Forza Italia. “Le attività turistico-ricettive hanno registrato una pioggia di disdette, pari almeno a Milano e Venezia, due citta’ molto vicine ai due focolai del virus. Non meno grave e’ l’orizzonte economico per le ditte di trasporto, e in particolare quelle delle gite scolastiche. Attorno a questi due settori gravita un indotto di attivita’ al momento difficile da stimare – aggiunge Ruffino – . Ho richiamato questi settori per ricordare al governo che al momento di assumere le misure straordinarie di sostegno deve usare parametri di assoluta equita’ verso tutti i territori e i soggetti. Sono sicura che alle risorse del governo anche la Regione Piemonte e il Comune di Torino sapranno affiancare risorse aggiuntive. Quando l’epidemia di coronavirus cessera’, spero molto presto, i suoi effetti, il Piemonte dovra’ fronteggiare le inevitabili e terribili conseguenze economiche e sociali. Se il governo non era molto pronto all’epidemia, dimostri almeno di essere preparato ad affrontare le sue conseguenze”.