Coronavirus, Ruffino (FI): Governo impantanato, Italia senza liquidità e lavoro

Dichiarazione dell’on. Daniela Ruffino, deputata di Forza Italia: “L’Italia riparte a piccoli passi, ma la sofferenza di famiglie e imprese avanza a grandi passi. È tutto in questo sbilanciamento, certificato dai ritardi cronici della burocrazia, dell’INPS, e in qualche caso delle Regioni, il dramma che si sta consumando con l’avallo di un governo incapace. Il premier Conte ha scaricato ogni responsabilità sul senso civico che devono dimostrare i cittadini per coronare la fase 2 con un successo pieno, ma ha dimenticato, nella sua performance sui social, che è stato lui ad alimentare aspettative enormi negli italiani rovesciandogli addosso un fiume di annunci e di promesse, un “decreto aprile”, non sappiamo di quale anno, e infine le scuse per i ritardi. Il governo ha impiegato gli ultimi due mesi a spegnere le divisioni e le polemiche della sua maggioranza e solo nei ritagli di tempo si è occupato del contrasto al coronavirus, di fatto delegato a commissioni, task force e comitati.

Se le stime parlano di circa 2 milioni di nuovi disoccupati, cioè qualcosa come 13-14% della forza lavoro, se le imprese italiane boccheggiano per mancanza di liquidità e la ripresa molto parziale della produzione porterà un sollievo marginale, ecco che non è più rinviabile il problema di avere un governo all’altezza del momento. Problema che riguarda tutte le forze politiche, perché tutte, maggioranza e opposizione, sono attese a una prova di responsabilità verso il Paese. Come non si stanca mai di ripetere il presidente Mattarella. Il governo impantanato di Conte è un freno tirato sul futuro dell’Italia”.