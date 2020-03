Coronavirus, Ripani (Fi): “Bene proposta Gelmini, mascherine e guanti per tutti i cittadini. Avviare produzione in Italia”

“In questa delicata fase di contenimento del contagio, oltre alle misure stringenti decretate dal Governo, è fondamentale garantire la circolazione dei dispositivi di protezione necessari per difendersi dal coronavirus, che risultano essere introvabili un po’ ovunque ed iniziano a scarseggiare persino nelle corsie degli ospedali. Va garantita la sicurezza di chi sta sul campo per fronteggiare l’emergenza sanitaria, dei soggetti deboli maggiormente a rischio contagio e di chi continua a lavorare. Bene quindi la proposta Gelmini. Mascherine e guanti in lattice devono essere consegnati con urgenza a medici, infermieri, farmacisti, commessi nei supermercati e in generale a tutti coloro che hanno contatti con il pubblico, forze dell’ordine e Forze Armate, la lista è lunga. Ma non solo, dovrebbero essere distribuiti a tutti gli italiani, a chi esce per fare la spesa o andare in farmacia, senza lasciare indietro nessuno. Il Governo si attivi per avviare la produzione di guanti e mascherine in Italia. Non possiamo affidarci unicamente ai tutorial che insegnano a fabbricarle in casa. I cittadini stanno dimostrando grande responsabilità attenendosi alle prescrizioni in difesa della salute pubblica, lo Stato non li lasci soli. Bisogna agire immediatamente con la massima collaborazione di tutti”.

Lo afferma in una nota la deputata grossetana di Forza Italia, Elisabetta Ripani.