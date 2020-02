Coronavirus, Porchietto (FI): in Piemonte forte calo del fatturato in tutti settori

“Non è facile parlare di economia quando l’emergenza sanitaria è in corso, ma ciò che sta accadendo in queste ore in Italia mina ulteriormente l’andamento precario della nostra economia e, alle preoccupazioni per la salute degli italiani, si aggiunge quella per le imprese ed i posti di lavoro. Anche in Piemonte, regione che fortunatamente per il momento registra un numero contenuto di casi positivi al virus, l’economia è in ginocchio. Se leggiamo in dati che in queste ore Confcommercio e Confesercenti hanno prodotto da una prima veloce indagine, non possiamo che chiedere a tutti i livelli di intervenire immediatamente e noi ci facciamo parte attiva per condividere proposte serie e concrete”. Lo dichiara in una nota il deputato Claudia Porchietto, responsabile del Dipartimento Attività Produttive di Forza Italia.

“Nella settimana di Carnevale, su un primo campione di 35 aziende di Torino e provincia del settore intrattenimento notturno, sono stati stimati 700.000 euro di mancati incassi, dovuti alla chiusura delle attività come da disposizioni ministeriali”. Per Porchietto si tratta di “uno stato di shock economico negativo a tutti gli effetti che ha portato alla diminuzione di fatturato del 90% per alberghi ed eventi, del -70% per i musei chiusi e per gli eventi sportivi annullati, ma anche bar e ristoranti che sono scesi al -80% di incassi. Per non parlare del settore dei parrucchieri ed estetisti che hanno pochissima clientela per paura di contagio durante le sedute, come anche nel settore dell’abbigliamento, degli impianti sportivi e del commercio ambulante”.