Coronavirus, Porchietto e Balena (FI): necessario che il Comune di Torino e quelli della prima cintura avvino un piano straordinario di pulizia e disinfestazione delle strade

“C’è bisogno di un piano straordinario di pulizia e disinfestazione delle strade di Torino e della prima cintura per poter arginare il diffondersi del virus “chiedono il coordinatore cittadino di Forza Italia, Davide Balena e la parlamentare Claudia Porchietto. “ In altre città italiane finalmente si sta iniziando questa operazione di prevenzione in taluni casi, di arginamento in altri, anche Antonio Tajani ha lanciato l’appello al sindaco di Roma. “Speriamo che la comunanza di appartenenza politica le aiuti a prendere coraggio e ad intraprendere un’azione che in Cina ha avuto l’effetto sperato” dicono i maggiorenti di Forza Italia. “Dobbiamo combattere la situazione con tutti gli strumenti possibili. Finora la regione PIemonte si è mossa velocemente ma serve un atto di coraggio anche da parte dell’amministrazione Torino”