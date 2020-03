Coronavirus, Pichetto (FI): avviato percorso unitario per superare emergenza

“Il voto di oggi permetterà al governo di avere un margine di spesa per complessivi 25 miliardi di euro e stanziare misure per fronteggiare l’emergenza Coronavirus sia sul piano sanitario e sia su quello economico. Il primo provvedimento che varerà l’Esecutivo avrà un impatto di circa 12 miliardi di euro. Nell’incontro con il ministro dell’Economia Gualtieri il governo ha preso l’impegno ad intervenire immediatamente prevedendo, inoltre, la cassa integrazione anche in deroga per tutte le attività e la sospensione dei termini amministrativi e tributari. Oggi è stata avviato un percorso condiviso tra maggioranza e opposizione alla luce della situazione che senza giri di parole è un’emergenza nazionale. Bisogna limitare ed evitare le occasioni di divisione e lavorare tutti uniti per superare questo momento difficile”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia, Gilberto Pichetto Fratin, capogruppo in Commissione Bilancio.