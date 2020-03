Coronavirus,  Pella (FI):”I Sindaci saranno fondamentali per la tenuta del Paese”

“Voglio impegnarmi al massimo, anche in qualità di Sindaco e Vicepresidente vicario ANCI, affinché siano accolte le proposte che i Comuni italiani hanno inviato al Governo nelle ultime ore poiché si tratta di proposte prioritarie e mirate per la tenuta del nostro Paese, non solo dal punto di vista economico-finanziario ma prima ancora di coesione territoriale. I Sindaci sono scesi in campo fin da subito per fare la loro parte per garantire il risultato, in prima linea insieme a tutti gli operatori e gestori dell’emergenza.

Per seguire le difficili fasi della gestione dell’emergenza abbiamo bisogno che Sindaci e Amministratori locali possano godere di permessi e licenze in numero più elevato, fino a 96 ore lavorative al mese e che dipendenti con contratto a termine siano assunti per garantire lo svolgimento dei servizi pubblici essenziali, costituzionalmente previsti. Inoltre, in considerazione della sospensione dei servizi educativi e scolastici, dobbiamo poter fornire, tenuto conto del personale disponibile già impiegato in tali servizi, anche se dipendente di società e imprese che operano in convenzione, prestazioni in forme individuali domiciliari, alle stesse condizioni sinora previste.

Altre misure dovranno riguardare la proroga di tutti i termini amministrativi, finanziari e contabili, ivi compresi gli adempimenti ARERA, fino al 30 giugno 2020 e la sospensione delle rate di mutuo dei Comuni per assicurare maggiore sostenibilità generale ai bilanci degli enti che subiranno un contraccolpo significativo in questo 2020. Al fine di evitare necessità di ricorso massiccio all’assistenza a sportello degli uffici, chiediamo che si possa scaglionare l’invio di avvisi di pagamento nell’arco dell’intero 2020.

Per il rilancio concreto dei territori e delle economie locali abbiamo bisogno di poter utilizzare gli avanzi per spese correnti di urgenza, di anticipare l’erogazione dei contributi previsti per gli investimenti e di individuare Commissari straordinari per realizzare opere di interesse strategico locale.

Chiediamo, infine, che sia costituito fin da subito un Tavolo di lavoro per permettere di tenere sotto controllo in modo condiviso le criticità dovute all’emergenza COVID-19 in termini di contrazione delle entrate proprie degli enti locali e in particolare del gettito dell’imposta di soggiorno, nonché le esigenze di sgravio del prelievo sull’occupazione di suolo pubblico nei territori più esposti, direttamente o indirettamente, al calo del volume d’affari legato alla riduzione delle attività economiche e del turismo interno e internazionale, così da elaborare misure di sostegno ai bilanci comunali e alle categorie economiche coinvolte. L’attività di monitoraggio, così articolata, dovrà essere sostenuta dalla costituzione di un fondo dotato di 1 miliardo di euro con il quale far fronte alle esigenze che emergeranno.

Presenterò questi emendamenti, insieme ai Colleghi del Gruppo Forza Italia, in Commissione Bilancio e Questioni Regionali, convinto che il Ministro Gualtieri, oggi in audizione, e i Viceministri Castelli e Variati sapranno sottoporli al Presidente Conte per il loro pieno accoglimento”.