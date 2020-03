Coronavirus: Giacometto (FI) Misure stringenti armi spuntate senza strumenti per tutela famiglie

“In questa fase contenere i contagi è fondamentale. Al contempo, le famiglie devono poter ottemperare, nella piena osservanza delle regole sancite, a doveri fondamentali, come recarsi a fare la spesa, in farmacia e quant’altro. Molte persone, da più parti, ci segnalano difficoltà nel reperire guanti e mascherine. Dunque, il Governo si attivi immediatamente per fornire a tutti cittadini questi strumenti indispensabili per contenere eventuali contagi e svolgere al contempo attività necessarie. Se non forniamo ai cittadini tali strumenti, è inutile emanare decreti, regole stringenti che vanno nella direzione giusta ma che diventano armi spuntate se non dotiamo le famiglie di strumenti di difesa”. Lo dichiara in una nota il deputato piemontese di Forza Italia Carlo Giacometto