Coronavirus, Giacometto (FI): il Governo ci ha ascoltato

“Noi di Forza Italia, insieme ai partiti del centrodestra, già nei giorni scorsi avevamo indicato l’ammontare delle risorse necessarie per una prima risposta concreta alle emergenze, in primis sanitaria ma anche economica, causate dal diffondersi del coronavirus. La scelta del Governo di prevedere nel provvedimento oggi in Aula alla Camera uno stanziamento pari a 25 miliardi, una cifra che peraltro si discosta di molto rispetto alle sue previsioni iniziali, ci avvicina alla cifra di 30 miliardi che avevamo indicato al premier Conte e al ministro Gualtieri, il valore cioè dell’avanzo primario conseguito dal nostro Paese nel 2019, pari all’1,7% della ricchezza prodotta dagli italiani. E’ fondamentale e prioritario, infatti, mettere in campo risorse economiche adeguate alla tenuta del sistema sanitario italiano, messo a dura prova in tutte le sue componenti, e al sostegno del nostro tessuto industriale, delle nostre piccole e medie imprese, dei commercianti, degli artigiani, dei liberi professionisti”.

Lo dichiara Carlo Giacometto, deputato di Forza Italia e responsabile piemontese del Dipartimento Bilancio e Finanze del suo partito. “È chiaro che si tratta di un intervento iniziale, perché purtroppo in questa fase non possiamo prevedere con certezza quali saranno gli esiti dell’emergenza in corso. Tuttavia- conclude- dobbiamo fin d’ora prepararci a mettere in campo tutto ciò che serve, perche’ di fronte ad una situazione eccezionale nella sua negatività si deve rispondere con armi non convenzionali, e l’Italia deve essere in grado di farlo adeguatamente”.