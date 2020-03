Coronavirus, Gelmini-Porchietto (FI): Iva su respiratori polmonari subito al 4%

“Nel nostro Paese sui respiratori polmonari, fondamentali per aiutare i malati di Coronavirus, si applica l’aliquota Iva ordinaria del 22%. Questa tassazione sarebbe gia’ di per se’ assurda, ma in un periodo emergenziale come questo e’ assolutamente inaccettabile. Forza Italia chiede che l’aliquota Iva per questi importanti strumenti venga immediatamente abbassata – la normativa europea prevede gia’ questa possibilita’ – al 4%, cosi’ come gia’ avviene per tanti altri dispositivi sanitari. Paradossale che al governo ancora non sia stata presa una misura di questo tipo: adesso si intervenga in modo tempestivo”. Lo affermano in una nota congiunta Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera e Claudia Porchietto, deputata e responsabile del Dipartimento Attivita’ produttive del movimento azzurro.