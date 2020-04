Coronavirus, Fi: su imprese governo accolga nostre proposte

“Il governo nei prossimi giorni presenterà un ulteriore decreto per dare liquidità alle imprese. Anche questa volta migliaia di imprese saranno dimenticate. Parliamo delle cosiddette aziende non ‘in bonis’, definite così perché in crisi o potenzialmente tali e quelle che potrebbero risultare insolventi”. Lo affermano in una nota congiunta Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera, e Claudia Porchietto, deputata e responsabile del Dipartimento Attività Produttive del movimento azzurro.

“Non a caso – proseguono – usiamo il condizionale, perché sicuramente hanno ancora la possibilità di uscire dal pantano, ma le regole del mercato finanziario così come sono scritte non lo permettono. Ancora una volta migliaia di imprese silenti non saranno ricomprese negli aiuti, così come già oggi non possono accedere al fondo centrale di garanzia perché ritenute ‘difficilmente solvibili’. In un mercato così drogato dall’emergenza economica, anche il liberista più convinto non può non intervenire: stiamo parlando di migliaia di posti di lavoro, di imprenditori che a fatica pagano tributi e contributi, stiamo parlando di cittadini”. “Il premier Conte e i suoi ministri hanno detto che lo Stato non avrebbe lasciato indietro nessuno, e così deve essere. Non si possono, quindi, dimenticare queste imprese. Lanciamo un appello al presidente del Consiglio: accolga le nostre proposte finalizzate alla soluzione di queste situazioni drammatiche”, concludono.