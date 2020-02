Coronavirus, FI chiede stop plastic e sugar tax

“Siamo in piena emergenza Coronavirus in Italia e questa situazione necessita di unità e di collaborazione tra parti politiche. Per questo oggi Forza Italia, per voce dei suoi esponenti nazionali, ha presentato le sue proposte per fronteggiare lo stato emergenziale, anche sotto il profilo economico, del Paese che, da tempo, attraversa un periodo pesante, con gravi ripercussioni negative”. Lo dichiara in una nota Claudia Porchietto, deputata e responsabile del dipartimento Attività Produttive di Forza Italia. “Abbiamo interpellato subito – aggiunge – le imprese e i professionisti per individuare insieme un sostegno concreto e così, oltre alla sospensione dei mutui e delle tasse per le piccole, medie e grandi imprese, alla riduzione dell’Imu e dell’aliquota Irap, proponiamo al governo limmediata sospensione delliter di introduzione della sugar e plastic tax e il rifinanziamento per 100 milioni di euro del Fondo per le emergenze nazionali, al fine di riconoscere indennizzi alle attività economiche produttive industriali, commerciali, alberghiere, turistiche e dei trasporti, colpite dalle misure adottate per contrastare il Coronavirus nei comuni direttamente e indirettamente interessati. Inoltre, chiediamo misure snelle, a partire dall’utilizzo della Cassa integrazione in deroga per questo evento straordinario che impatta pesantemente sull’occupazione. Auspico che il presidente Conte accolga i nostri suggerimenti, ma soprattutto spero che rettifichi le parole improprie in merito allipotesi di commissariamento delle Regioni, perché trovo insensato sia il pensiero sia la circostanza in cui Conte ha deciso di ledere listituzione regionale. Va detto che tutto serve fuorchè uno scontro istituzionale provocato dal presidente del Consiglio, conclude”.