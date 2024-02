Congresso FI, Stella: “Felici e orgogliosi per elezione Tajani. In bocca al lupo particolare a toscana Bergamini neo vicesegretario”

Erano 70 i delegati regionali di Forza Italia Toscana per il Congresso nazionale che si è svolto ieri e oggi al Palazzo dei Congressi di Roma. Tra i presenti, il coordinatore regionale Marco Stella, i coordinatori provinciali e le tre deputate toscane Deborah Bergamini, Erica Mazzetti e Chiara Tenerini. “La Toscana è al fianco del coordinatore nazionale e candidato unitario Antonio Tajani – sottolinea il coordinatore toscano, Stella -. Siamo felici e orgogliosi per la sua elezione. Questa è una fase molto importante per il nostro partito, a otto mesi dalla scomparsa del Presidente Berlusconi. C’è una gran voglia di fare e di continuare a ottenere risultati importanti”.

“Da toscani – evidenzia Stella – proviamo una gioia e un orgoglio particolari per l’elezione, tra i quattro vicesegretari, dell’onorevole Deborah Bergamini. Il percorso di Deborah è legato da sempre alla storia di Forza Italia in Toscana, e alla straordinaria avventura iniziata dal presidente Berlusconi 30 anni fa. La presenza dell’on. Bergamini ai vertici del partito nazionale sarà uno stimolo ulteriore a portare avanti un lavoro ancora più capillare sul territorio regionale, come stiamo già facendo in vista delle Europee e delle Amministrative di giugno. A tutti i vertici del partito facciamo gli auguri di buon lavoro, la Toscana c’è”.